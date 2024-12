Nya data: Lynparza visade kliniskt betydelsefull överlevnadsfördel vid tidig bröstcancer

San Antonio Breast Cancer Symposium: Lynparza visade kliniskt betydelsefull överlevnadsfördel vid tidig bröstcancer i fas III-studien OlympiA.

87,5 % av patienterna som behandlades med olaparib levde efter sex år jämfört med 83,2 % i kontrollgruppen.

Uppdaterade resultat från OlympiA fas III-studien visade att olaparib uppvisade varaktiga, kliniskt meningsfulla förbättringar av total överlevnad (OS), invasiv sjukdomsfri överlevnad (IDFS) och fjärrmetastasfri överlevnad (DDFS) efter sex år hos patienter med ärftlig BRCAmuterad (gBRCAm) HER2-negativ högrisk tidig bröstcancer.

Dessa resultat presenterades den 11 december 2024 under San Antonio Breast Cancer Symposium 2024 (SABCS) och bygger på de positiva primära resultaten som publicerats i The New England Journal of Medicine.

Vid en medianuppföljning på 6,1 år hos patienter som hade fullföljt lokal behandling och standard neoadjuvant eller adjuvant kemoterapi, visade resultaten att olaparib minskade risken för dödsfall med 28 % (hazardt ratio [HR] 0,72; 95 % konfidensintervall [KI] 0,56-0,93) jämfört med placebo. Dessutom levde 87,5 % av patienterna som behandlades med olaparib jämfört med 83,2 % av de som fick placebo. Olaparib visade också varaktiga och kliniskt betydelsefulla förbättringar av de primära och sekundära effektmåtten IDFS och DDFS.

Olaparib minskade risken för återfall av invasiv bröstcancer, andra cancerfall eller dödsfall med 35 % (HR 0,65; 95 % KI; 0,53-0,78) och minskade risken för fjärråterfall eller död med 35 % (HR 0,65; 95 % KI; 0,53-0,81) jämfört med placebo. Nyttan med olaparib var konsekvent i alla viktiga undergrupper, inklusive patienter med högrisk hormonreceptorpositiv sjukdom.

Judy E. Garber, chef för avdelningen för cancergenetik och prevention vid Dana-Farber Cancer Institute och medansvarig prövare för studien sa: ”Dessa långtidsdata från OlympiA bekräftar att adjuvant behandling med olaparib under ett år fortsätter att ge kliniskt meningsfull överlevnadsfördel för patienter med ärftlig BRCA-muterad högrisk HER2-negativ tidig bröstcancer även efter sex år, med fördel som kvarstår i alla undergrupper. Dessa data understryker vikten av gBRCA-testning vid diagnos, så att vi kan identifiera de patienter som kan dra nytta av behandlingen så tidigt som möjligt.”Susan Galbraith, Executive Vice President, Oncology R&D, AstraZeneca, sa: ”För två år sedan blev olaparib den första och enda PARP-hämmaren som visade en överlevnadsfördel vid gBRCA-muterad, HER2negativ och högrisk bröstcancer i tidigt stadium. Att se denna nytta fortsätta efter sex års uppföljning är betydelsefullt för patienterna och förstärker hur olaparib fortsätter att förändra behandlingen av BRCA-muterad bröstcancer i tidigt stadium.”

Den säkerhetsprofil och tolerabilitet hos olaparib som observerades i denna studie var i linje med tidigare kliniska studier, och inga nya säkerhetssignaler identifierades vid längre uppföljning. Inga tecken på ökad risk för myelodysplastiskt syndrom eller akut myeloid leukemi observerades jämfört med placebo.

OlympiA-studien koordineras av Breast International Group (BIG) i samarbete med NRG Oncology, US National Cancer Institute (NCI), Frontier Science & Technology Research Foundation (FSTRF), AstraZeneca och MSD.

Olaparib är godkänt i EU för behandling av gBRCAm, HER2-negativ högrisk tidig, lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer.

Tidig bröstcancer

Tidig bröstcancer definieras som cancer begränsad till bröstet med eller utan regional lymfkörtelinblandning, och frånvaro av fjärrmetastaserad sjukdom. Trots framsteg i behandlingen av tidig bröstcancer, återfaller upp till 30 % av patienterna med kliniska och/eller patologiska högriskegenskaper inom de första åren, och patienter med gBRCA mutationer är mer benägna att diagnostiseras vid en yngre ålder än de utan dessa mutationer.

Bröstcancer är en av de mest biologiskt varierande tumörtyperna med olika faktorer som driver dess utveckling och progression. Upptäckten av biomarkörer för utvecklingen av bröstcancer har i hög grad påverkat den vetenskapliga förståelsen av sjukdomen.

OlympiA

OlympiA är en dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter fas III-studie som utvärderar effektiviteten och säkerheten av olaparib jämfört med placebo som en 12-månaders adjuvant behandling för vuxna patienter med gBRCA-muterad HER2-negativ tidig bröstcancer, som har genomgått neoadjuvant eller adjuvant kemoterapi.

Det primära effektmåttet var invasiv sjukdomsfri överlevnad, definierat som tiden från randomisering till första lokalregionala eller distala återfall eller ny cancer eller död oavsett orsak. Viktiga sekundära effektmått inkluderar fjärrmestastasfri överlevnad och totalöverlevnad, vilket definieras som tiden från randomisering till dokumenterade bevis på första fjärråterfall av bröstcancer eller död utan distala återfall.

BRCA

BRCA1 och BRCA2 är mänskliga gener som producerar proteiner som är ansvariga för att reparera skadat DNA och spelar en viktig roll för att upprätthålla den genetiska stabiliteten hos celler. När någon av dessa gener är muterad eller förändrad så att dess proteinprodukt antingen inte tillverkas eller inte fungerar korrekt, kan DNA-skador inte repareras ordentligt och cellerna blir instabila. Som ett resultat är celler mer benägna att förvärva ytterligare genetiska förändringar som kan leda till cancer och ge känslighet för PARP-hämmare inklusive olaparib.

Olaparib

Olaparib är PARP-hämmare, den första riktade behandlingen för att blockera DNA skaderespons i celler/tumörer som har en avvikelse i gener involverade i homolog rekombination, såsom de med mutationer i BRCA1 och/eller BRCA2, eller de där avvikelsen uppkommit av andra substanser (såsom nya hormonella medel). Hämning av PARP med olaparib leder till att PARP fastnar vid DNA-enkelsträngsbrott, att replikationsgafflar stoppas och kollapsar, samt bildning av DNA-dubbelsträngsbrott och död av cancerceller.

Olaparib utvecklas och kommersialiseras gemensamt av AstraZeneca och MSD.