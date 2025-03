Tre av tio bröstcancerfall upptäcks mellan screeningtillfällen

Forskare från Karolinska Institutet har i en ny studie visat att så kallad intervallcancer, som upptäcks mellan två screeningtillfällen, utgör en betydande del av bröstcancerfallen och att vissa riskfaktorer kan öka sannolikheten för att utveckla denna typ av cancer. Studien publicerades i tidskriften JAMA Oncology.

Mammografiscreening har visat sig vara effektiv för att minska dödligheten i bröstcancer genom att upptäcka cancer i ett tidigt skede. Trots detta diagnostiseras vissa cancerfall inte under screening utan mellan två screeningomgångar, så kallad intervallcancer. Denna cancerform kan vara mer aggressiv och svårbehandlad än bröstcancer som upptäcks vid en planerad screening.

Studien som omfattar en halv miljon kvinnor i Stockholm mellan 1989 och 2020 visar att intervallcancer utgör en betydande del av alla bröstcancerfallen.

– Vi kunde se att intervallcancer utgör cirka 30 procent av alla bröstcancerfall som upptäcks vid screening och denna procentandel har förblivit konstant över tre decennier, trots framsteg inom screeningteknologi, säger Yuqi Zhang, postdoktor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.

Forskarna identifierade flera faktorer som ökar risken för att utveckla intervallcancer. Bland dessa faktorer finns hög brösttäthet, hormonbehandling, högre utbildningsnivå och äldre ålder vid första förlossningen.

– Kvinnor med hög brösttäthet och användning av hormonbehandling löper ökad risk att missas vid screening på grund av falskt negativa resultat, säger Yuqi Zhang.

Snabb tillväxt av tumör

Dessutom visade studien att kvinnor med en familjehistoria av bröstcancer, särskilt intervallcancer, löper en högre risk att själva utveckla intervallcancer. Kvinnor med en familjehistoria av bröstcancer var 1,9 gånger mer benägna att utveckla intervallcancer, och denna risk ökade till 2,9 gånger om de hade en familjehistoria av intervallcancer specifikt.

– Detta beror ofta på den snabba tillväxten av tumörer mellan screeningomgångar snarare än missade upptäckter. Studien betonar därför behovet av mer frekventa eller förbättrade screeningmetoder som är specifikt utformade för kvinnor med dessa särskilda riskfaktorer, säger Yuqi Zhang.

Studien har finansierats av bland annat Vetenskapsrådet och Cancerfonden. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Publikation

”Incidence and Risk Factors of Interval and Screen-detected Breast Cancer – Population-based Cohort Over 30 Years Mammography Screening”, Yuqi Zhang, Juan Rodriguez, Xinhe Mao, Felix Grassmann, Jose Tapia, Mikael Erisson, Per Hall, Kamila Czene. JAMA Oncology, online 27 mars 2025, doi: 10.1001/jamaoncol.2025.0167.