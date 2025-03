Svensk professor prisas för livslångt arbete inom urologi

Anders Bjartell, professor i urologisk cancerforskning samt överläkare inom urologi vid Skånes universitetssjukhus, får Frans Debruyne Life Time Achievement Award 2025. Hedersutmärkelsen ges till personer som under lång tid har gjort betydande och viktiga insatser för European Association of Urology (EAU).

Vad betyder det för dig att du tilldelats den här hedersutmärkelsen?

Otroligt mycket! Jag har varit aktiv inom Europisk urologi i mer än 25 år och det är fantastiskt att få denna utmärkelse.

Varför tror du att just du får priset?

Jag har haft många olika uppdrag inom EAU. Till exempel Associate Editor för European Urology, sedan 2017 chef för forskning inom EAU (Research Foundation) och medlem i styrelsen för guidelines. Under mina år som gästforskare på Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, förmedlade jag många kontakter mellan EAU och USA.

Du forskar om prostatacancer. Vad handlar din senaste forskning om?

Den handlar om biomarkörer och AI. Senast artikeln i Clinical Cancer Research tar upp hur AI och digital patologi kan förutsäga vem som får återfall efter prostatacanceroperation. Fokuserar också mycket på tidig diagnostik och Organiserad Prostatacancer Testning, OPT – det vill säga screening.

Varför är forskning inom prostatadiagnostik och behandling viktig?

Det viktigaste vi kan göra är att hitta de farliga tumörerna tidigt och att ge rätt behandling.