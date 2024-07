State of the Art: IO-veckan 2024

BMS bjuder in till årets upplaga av immunonkologiveckan där ledande internationella och svenska experter sätter fokus på det senaste inom området. Varmt välkommen!

Program:

Måndag 7 oktober kl 12.05 – 12.50

Relatlimab – the new IO blocker on the block in combination with nivolumab in advanced melanoma

Föreläsare: Heather Shaw, UK

Moderator: Lars Ny

Tisdag 8 oktober kl 12.05 – 12.50

Adjuvant therapy in melanoma and other solid tumours

Föreläsare: Ana Arance, Spanien

Moderator: Ana Carneiro

Onsdag 9 oktober kl 12.05 – 12.50

Rechallenge patients with immune checkpoint inhibitors following high grade adverse events?

Föreläsare: James Larkin, UK

Moderator: Fernanda Costa Svedman

Torsdag 10 oktober kl 12.05 – 12.50

New clinical questions resulting from the introduction of neoadjuvant treatment

Föreläsare: Nicolas Girard, Frankrike

Moderator: Simon Ekman och Jakob Eberhard

Fredag 11 oktober kl 12.05 – 12.50

Kliniska dilemman vid checkpointhämmarbehandling – Hur resonerar experterna?

Föreläsare: Lars Ny, Ana Carneiro, Fernanda Costa Svedman, Simon Ekman och Jakob Eberhard

Moderator: Ulrika Brunell-Abrahamsson, BMS

Bristol Myers Squibb står för arvode till föreläsare vid sammankomsten. Anmälan kräver huvudmannens godkännande. Det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta.