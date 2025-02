Rationale for immunotherapy treatment in biliary tract cancer

MSD bjuder in till webbinarium tisdag den 1 april

Tisdag 1 april kl.12.00-13.00

Föreläsare: Michel Ducreux, MD, PhD, head of Gastrointestinal Oncology Unit and Gastrointestinal Oncology Tumor Board at Gustave Roussy, and professor of oncology at Paris-Saclay University in France.

Modererat av: Margareta Heby, MD, Senior Consultant, Onkologkliniken, Skånes Universitetssjukhus.

Välkommen till ett webbinarium med Michel Ducreux som kommer att föreläsa om behandling med immunterapi vid gallvägscancer, modererat av Margareta Heby.

Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor och diskussion, där du har möjlighet att få svar på dina specifika frågor och funderingar. Föreläsningen är på engelska och riktar sig till läkare och sjuksköterskor inom onkologi. MSD Sverige står för kostnad av föreläsare. Deltagande vid webbinariet är kostnadsfritt.

Agenda:

12.00 Välkommen och introduktion, Margareta Heby

12:05 Rationale for immunotherapy treatment in biliary tract cancer, Michel Ducreux

12:45 Frågor och diskussion modererat av Margareta Heby

13.00 Mötet avslutas