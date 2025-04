Positivt CHMP-utlåtande för subkutan Opdivo vid solida tumörer

Det positiva CHMP-utlåtandet baseras på resultat från CheckMate-67T-studien, samt ytterligare data som visade jämförbar farmakokinetik, säkerhetsprofil och effekt mellan subkutan och intravenös användning av nivolumab.

Bristol Myers Squibb meddelade idag att den europeiska läkemedels-myndigheten EMA:s rådgivande kommitté, CHMP, har rekommenderat godkännandeav en ny beredning av Opdivo (nivolumab) som innebär en ny administreringsväg (subkutan), en ny läkemedelsform (injektionsvätska, lösning) och en ny styrka (600 mg/injektionsflaska).

Subkutan administrering av nivolumab innebär att läkemedlet tillförs under huden och blir ett alternativ till intravenös infusion (IV). Den nya subkutana administreringen tar cirka 3–5 minuter att ge.

Nivolumab för subkutan användning, samformulerad med rekombinant humant hyaluronidas (rHuPH20), rekommenderas som underhållsbehandling (monoterapi) efter avslutad kombinationsbehandling med Opdivo plus Yervoy (ipilimumab), eller i kombination med kemoterapi eller kabozantinib vid flera sedan tidigare godkända indikationer för Opdivo intravenös beredning hos vuxna.

– Subkutan administrering av cancerläkemedel är ett betydande framsteg inom onkologisk behandling eftersom det förenklar vården för både personalen och patienterna, säger Henrik Lindman, verksamhetschef blod- och tumör-sjukdomar, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Primära effektmått i studien CheckMate-67T visade på likvärdighet för serumkoncen-tration (C avgd28 och C minss ) av subkutant administrerad nivolumab jämfört med intravenös infusion (IV) av nivolumab hos patienter med avancerad eller metastaserad klarcellig njurcancer (c cRCC ) som tidigare fått högst två systemiska behandlingslinjer.

Det geometriska medelvärdeförhållandet (GMR) för C avgd28 var 2,10 (90 % konfidens-intervall: 2,00–2,20) och GMR för C minss var 1,77 (90 % konfidensintervall: 1,63–1,93).

Sekundära effektmåttet objektiv responsfrekvens (ORR) visar att nivolumab har likvärdig effekt oavsett om den administreras subkutant eller som en intravenös infusion (IV). I gruppen som fick subkutan nivolumab (n=248) var ORR 24,2 % (95 % konfidensintervall: 19–30), jämfört med 18 % (95 % konfidensintervall: 14–24) i gruppen som fick intravenös (IV) nivolumab (n=247). Säkerhetsprofilen för subkutant administrerad nivolumab var i linje med den intravenösa beredningen.

Farmakokinetik-, effekt- och säkerhetsresultaten från CheckMate-67T presenterades vid 2024 års American Society of Clinical Oncology (ASCO) Genitourinary Cancers Symposium.Ytterligare säkerhetsanalyser och patientrapporterade utfall presenterades vid ASCO:s årsmöte 2024 samt vid kongressen för European Society for Medical Oncology (ESMO).

Inom EU fattar Europeiska kommissionen sitt slutgiltiga beslut inom cirka två månader efter att CHMP:s utlåtande mottagits. När beslutet väl är fattat gäller det i alla EU:s medlemsländer samt i länderna inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet – Island, Norge och Liechtenstein.

Den 27 december 2024 godkändes nivolumab och hyaluronidas-nvhy, marknadsfört under varumärket Opdivo Qvantig, av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

CheckMate-67T

CheckMate-67T är en öppen, randomiserad, non-inferiority, fas III-studie som utvärderar subkutan administrering av Opdivo (nivolumab), samformulerad med Halozymes proprietära rekombinanta humana hyaluronidas (rHuPH20) (subkutant nivolumab), jämfört med intravenös infusion (IV) av nivolumab hos vuxna patienter med avancerad eller metastaserad klarcellig njurcancer (c cRCC ) som tidigare fått systemisk behandling.

Totalt randomiserades 495 patienter till att antingen få subkutant nivolumab (1 200 mg nivolumab och 20 000 enheter hyaluronidas) var fjärde vecka subkutant (n = 248), eller nivolumab 3 mg/kg varannan vecka intravenöst (n = 247). Studiens två primära effektmått är tidsmedelkoncentration över 28 dagar (C avgd28 ) och lägsta koncentration i farmakokinetisk jämvikt (C minss ). Det sekundära effektmåttet med statistisk styrka är total responsfrekvens, bedömd av en blindad och oberoende central granskning.

Om subkutan administrering

Subkutan administrering innebär att läkemedel tillförs under huden och kan vara ett alternativ till intravenös infusion (IV). Det kan erbjuda flexibilitet att ge och ta emot behandling där det är bäst för vårdgivaren och patienten, kan påverka kapaciteten på infusionsstolar och kan minska tiden som läggs på att förbereda och administrera behandling. Subkutan beredning kan också förenkla administreringen av behandling för patienter som har svårtillgängliga vener eller inte vill ha en infusionsport.

Säkerhetsprofil CheckMate-67T

Allvarliga biverkningar förekom hos 28 % av patienterna som fick subkutant administrerad nivolumab (n=247). De vanligaste allvarliga biverkningarna som rapporterades hos >1 % av patienterna som fick subkutant administrerad nivolumab var pleurautgjutning (1,6 %), pneumonit (1,6 %), hyperglykemi (1,2 %), hyperkalemi (1,2 %), blödning (1,2 %) och diarré (1,2 %). De vanligaste biverkningarna (≥10 %) hos patienter som behandlades med subkutant administrerad nivolumab (n=247) var muskuloskeletal smärta (31 %), trötthet (20 %), klåda (16 %), hudutslag (15 %), hypotyreos (12 %), diarré (11 %), hosta (11 %) och buksmärta (10 %). Dödliga biverkningar (1,2 %) förekom hos patienter som fick subkutant administrerad nivolumab; dessa inkluderade myokardit, myosit och komplikationer av kolit. Studien avbröts hos 10 % av patienterna på grund av biverkningar. Säkerhetsprofilen för subkutant administrerad nivolumab var jämförbar med säkerhetsprofilen för IV Opdivo.

Om Opdivo (nivolumab)

Opdivo är en PD-1 (programmed death-1) immuncheckpointhämmare, speciellt utformad för att återställa kroppens immunförsvar mot tumörer. Genom att utnyttja kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer, har Opdivo blivit ett betydelsefullt behandlingsalternativ för flera olika cancerformer. Opdivos breda, globala utvecklingsprogram bygger på Bristol Myers Squibbs förståelse för biologin bakom immunonkologi. Vårt företag ligger i framkant inom forskning kring immunonkologi vilket inkluderar ett brett spektrum av kliniska studier inom alla faser, inklusive fas III-studier för olika tumörtyper. Fler än 35 000 patienter har blivit behandlade inom det kliniska utvecklingsprogrammet för Opdivo. Opdivo-studierna har gett en djupare förståelse för biomarkörers potentiella roll, speciellt när det gäller vilka patienter med olika PD-L1-uttryck som kan ha nytta av Opdivo. I juli 2014 blev Opdivo den första PD-1 immuncheckpointhämmaren i världen att få regulatoriskt godkännande. Idag är Opdivo godkänt i fler än 65 länder, däribland USA, Japan, Kina och inom EU. I oktober 2015 blev företagets behandling med Opdivo tillsammans med Yervoy den första immunonkologiska kombination som fick ett regulatoriskt godkännande, då den godkändes för behandling av metastaserande malignt melanom. Idag är denna behandling godkänd i fler än 50 länder, däribland USA och inom EU.

För mer information om Opdivo, se www.fass.se