Positiv NT-rådsrekommendation för Tepkinly vid B-cellslymfom

Tepkinly (epkoritamab) har fått en positiv NT-rådsrekommendation vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom.

• NT-rådet rekommenderar Tepkinly (epkoritamab) för vuxna med diffust storcelligt B-cellslymfom, DLBCL, och som har fått två eller fler linjer av systemisk behandling1

• Tepkinly är en subkutan bispecifik antikropp

• DLBCL är en aggressiv blodcancersjukdom med begränsade behandlingsmöjligheter vid relaps eller refraktär sjukdom

AbbVie meddelar att Tepkinly (epkoritamab) har fått en positiv NT-rådsrekommendation för behandling av vuxna med diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), som fått återfall (relaps) eller inte svarat på (refraktär) två eller fler linjer av systemisk behandling.1 Tepkinly är den enda subkutana T-cellsengagerande bispecifika antikroppen för behandling av denna patientpopulation. NT-rådet bedömer att användning av Tepkinly är kostnadseffektivt när stoppregeln om högst 9 cykler används. TLVs hälsoekonomiska värdering av Tepkinly med efterföljande nationella förhandlingar har resulterat i ett avtal som börjar gälla från den 1 april 2025.1

− DLBCL är en aggressiv form av lymfom. För patienter där sjukdomen är refraktär mot cytostatika och antikroppsbehandling, finns begränsade möjligheter till effektiv behandling, säger Mats Jerkeman, professor och överläkare i onkologi, VO Hematologi/ Onkologi/ Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund, samt ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för aggressiva B-cellslymfom. NT-rådsrekommendationen är ett viktigt steg och ger hopp för dessa patienter med begränsade behandlingsmöjligheter. Vi har många patienter i Skandinavien som varit med i kliniska prövningar med epkoritamab.

DLBCL är den vanligaste typen av B-cellslymfom.2 Även om patienter har tillgång till kemoimmunterapi står de som drabbas av relaps eller refraktär sjukdom inför ett begränsat antal behandlingsalternativ och är i behov av att få tillgång till fler terapier, varav lagerhållna mediciner såsom bispecifika antikroppar är ett alternativ.2

Tepkinly utvecklas i samarbete mellan AbbVie och danska Genmab.

För indikation, kontraindikation, biverkningar, dosering, pris etc, vänligen se FASS.se.

Om Tepkinly (epkoritamab)

Tepkinly är en subkutant injicerad IgG1-bispecifik antikropp skapad via Genmab’s DuoBody® teknik. Tepkinly är designad för att simultant binda till CD3 på T-cellerna och CD20 på B-cellerna, samt för att inducera T-cellsmedierad destruktion av CD20+cellerna.3 Flera svenska kliniker och patienter har medverkat i studier med epkoritamab.

Tepkinly är sedan september 2023 godkänt inom EU för behandling av vuxna med diffust storcelligt B-cellslymfom, DLBCL, och som har fått två eller fler linjer av systemisk behandling.

Tepkinly är sedan augusti 2024 även godkänd inom EU som monoterapi för vuxna med recidiverande eller refraktärt follikulärt lymfom, och som tidigare har fått minst två linjer av behandling.

Referenser:

1 NT-rådsrekommendation, 28 mars, 2025

2 Sehn, Salles. ”Diffuse Large B-Cell Lymphoma.” N Engl J Med. 2021;384:842-858. DOI: 10.1056/NEJMra2027612.

3 Engelberts et al. ”DuoBody-CD3xCD20 induces potent T-cell-mediated killing of malignant B cells in preclinical models and provides opportunities for subcutaneous dosing.” EBioMedicine. 2020;52:102625. DOI: 10.1016/j.ebiom.2019.102625.

NT-rådsrekommendation Tepkinly