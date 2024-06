Nya genetiska markörer för binjurebarkscancer kan förutsäga överlevnad

-Vår forskning visar att denna gensignatur kan hjälpa oss att identifiera vilka patienter som har högre risk för sämre utfall. De patienter som hade gensignaturen levde i genomsnitt fyra gånger kortare än de som inte hade den, förklarar försteförfattaren Alexander Sun Zhang, doktorand vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Mål för framtida behandlingar

Sekvenseringsdata från 162 patienter med binjurebarkcancer analyserades i kombination med data om överlevnad från offentliga databaser. På detta sätt kunde forskarna filtrera fram de relevanta generna.

-Resultaten är ett viktigt steg för att förstå hur vi kan bekämpa denna cancerform. Det är särskilt spännande att vissa av dessa gener kan bli mål för framtida behandlingar, säger Alexander Sun Zhang.

Forskargruppen planerar nu att fortsätta sitt arbete genom att kartlägga genetiken hos binjurebarkscancer hos barn och undersöka medfödda mutationer som kan bidra till tumörens utveckling.

-Det är vår förhoppning att dessa nya insikter ska leda till bättre behandlingsmetoder och ökad överlevnad för patienterna, avslutar Alexander Sun Zhang.

Studien genomfördes i samarbete med Yale School of Medicine och Heinrich Heine University Düsseldorf. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter. Huvudsakliga finansiärer är Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Radiumhemmet.

Publikation:

“Comprehensive genomic analysis of adrenocortical carcinoma reveals genetic profiles associated with patient survival”, Alexander Sun-Zhang, C. Christofer Juhlin, Tobias Carling, Ute Scholl, Matthias Schott, Catharina Larsson, Svetlana Bajalica-Lagercrantz, ESMO Open, online 26 juni 2024, doi: 10.1016/j.esmoop.2024.103617