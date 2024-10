Karin Holmsten får stipendium inom urologiska tumörsjukdomar för forskning inom spridd prostatacancer





Pfizers & Svensk Förening för Urologisk Onkologi

Karin Holmsten, överläkare i onkologi vid kirurg- och onkologikliniken, Capio S:t Görans sjukhus, får Pfizers och Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUOs) nyinstiftade forskningsstipendium för onkologer inom urologi. Stipendiet på 50 000 kronor delades ut den 17 oktober vid SFUOs årsmöte i Stockholm.



Karin Holmsten får Pfizers och Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUOs) nyinstiftade forskningsstipendium för onkologer inom urologi. På bilden , fr v Karin Söderkvist, SFUO, Karin Holmsten, Johannes Arpegård, Pfizer. Foto: Jan Torbjörnsson.

Pfizers och Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUOs) nyinstiftade onkologistipendium syftar till att premiera disputerade medlemmar för forskningsprojekt kopplade till urologiska tumörsjukdomar. Karin Holmsten är först ut att tilldelas detta stipendium för sin forskning inom prostatacancer.

– Vi vill främja klinisk forskning inom uroonkologi som kan förbättra och öka kunskapen och omhändertagandet av patienter med tumörer i njurar, urinblåsa, prostata och penis. Med detta stipendium hoppas vi kunna bidra till att fler av våra kliniskt verksamma disputerade medlemmar kan kombinera sin kliniska tjänst med fortsatt patientnära forskning, säger Karin Söderkvist, vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Urologisk Onkologi.

– Cancerforskning är ett högprioriterat område för oss, och grunden för utvecklingen av nya behandlingar. Vi är mycket glada över att kunna samverka med SFUO genom att stödja ny svensk forskning inom urologiska tumörsjukdomar, säger Johannes Arpegard, medicinsk rådgivare på Pfizer.

Karin Holmsten – forskning om behandling av äldre män med spridd prostatacancer Den totala överlevnaden vid spridd prostatacancer har förbättrats avsevärt efter introduktionen av flertalet nya läkemedel, inklusive andra generationens hormonläkemedel samt nya cytostatika- och isotopbehandlingar, som ger bättre behandlingssvar och ökad livslängd. Bakgrunden till Karin Holmstens nya forskning är att de flesta av dessa banbrytande studier har utförts på yngre patienter och exkluderat äldre patienter samt patienter med samsjuklighet och sämre allmäntillstånd. Det är oklart om behandlingsresultaten är lika gynnsamma hos äldre patienter, och om biverkningarna skiljer sig från de som ses hos yngre individer.

– Jag känner mig mycket glad och hedrad över att ha tilldelats Pfizers och SFUOs onkologistipendium och det är ett värdefullt bidrag för att kunna genomföra mitt forskningsprojekt. Min forskning inriktar sig på behandling av äldre män med spridd prostatacancer, definierat som 75 år eller äldre, med avseende på val av systemisk behandling, biverkningar, samsjuklighet, behandlingseffekt, och överlevnad. Genom att titta på kliniska ”real-world data” är målet att på sikt kunna ge en bättre och mer individbaserade behandling till dessa patienter, säger Karin Holmsten, överläkare i onkologi vid kirurg- och onkologikliniken, Capio S:t Görans sjukhus, och postdoktor vid institutionen för onkologipatologi på Karolinska institutet.

Den nya studien med namnet ”Behandling av äldre män med spridd prostatacancer, en registerstudie med fokus på överlevnad, behandlingsmönster och biverkningar” (A real-world study of treatment patterns, side effects and outcome of systemic treatments in older patients with metastatic prostate cancer), är en akademisk retrospektiv real-world data (RWD) och registerstudie där data inhämtas från patientjournaler, Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe), Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och den Individuella patientöversikten (IPÖ). Jämförelse av data kommer genomföras genom att samköra register- och journaldata från2014 och framåt. Karin Holmsten är huvudprövare och kollega Marie Hjälm-Eriksson på Capio S:t Görans sjukhus är medprövare, dessutom finns intresse från Västra Götalandsregionen att delta i studien.