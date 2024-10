Forskning som söker svar på orsakerna bakom spridd cancer prisas

Svenska Läkaresällskapets Translationella pris 2024 tilldelas Catharina Hagerling, docent och forskningsledare vid avdelningen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet.

Catharina Hagerling belönas för ansökan: ”Spatial whole transcriptomic and multiplex profiling of clinical metastases to identify therapeutic targets”.

Cancer som metastaserats till andra organ i kroppen utgör den huvudsakliga orsaken till att patienter inte överlever sin cancer. I dag finns endast få behandlingar som behandlar metastaser utifrån vilket organ som koloniserats. Utöver riktade behandlingar så saknas även prognostiska markörer för patienter med metastaser.

– Genom att göra omfattande undersökningar av lung-, lever-, hjärn- och skelettmetastaser från melanom-, bröst-, lung-och prostatacancerpatienter hoppas vi kunna identifiera måltavlor på tumörceller och immunceller som kan ligga till grund för framtida behandlingar som angriper metastaser. Vi kommer använda olika spatiala teknologier för att identifiera de egenskaper tumörceller behöver för att metastasera till ett visst organ och utforska vilka immunceller som infiltrerar metastaser. Vidare kommer vi undersöka om det finns prognostiska biomarkörer för patienter med spridd cancer, säger Catharina Hagerling, docent och forskningsledare vid avdelningen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet.



Catharina Hagerling, docent och forskningsledare vid avdelningen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 22 oktober 2024. Pristagaren belönas med 100 000 kronor.

Om Translationella priset

För att uppmuntra yngre forskare och translationell forskning delar Svenska Läkaresällskapet (SLS) ut priset för bästa translationella forskning. Pristagaren utses av SLS nämnd efter förslag av Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté.