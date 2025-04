Forskning om rehabilitering och sexuell hälsa får långsiktigt stöd från Cancerfonden

Hela listan på forskare vid Göteborgs universitet som fått tjänster finansierade av Cancerfonden:

Linda Åkeflo

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Projekttitel: PRE-RT – Optimizing sexual health among female pelvic cancer survivors – early interventions for prevention of radiotherapy-induced vaginal stenosis

Anslagets namn: Fellowship vårdvetenskap

Summa: 3 759 000 kr

Ulrika Langegård

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Projekttitel: Improved Self-Efficacy During and After Cancer Treatment Through a Cancer Rehabilitation Program with Advanced Interventions

Anslagets namn: Fellowship vårdvetenskap

Summa: 2 685 000 kr

Frida Abel

Institutionen för biomedicin

Projekttitel: Neural tumors: from omics to functional testing and therapeutics

Anslagets namn: Forskarmånader

Summa: 2 år × 3 månader (belopp ej angivet i kronor)

Max Levin

Institutionen för kliniska vetenskaper

Projekttitel: Immune mechanisms for exceptional response to checkpoint inhibition in metastatic melanoma

Anslagets namn: Forskarmånader

Summa: 3 år × 3 månader (belopp ej angivet i kronor)

Carolina Isabel Mendes De Matos Guibentif

Institution: Institutionen för biomedicin

Projekttitel: From models of human development and leukemia to new cell sources for regenerative therapy

Anslagets namn: Junior Investigator Award

Summa: 3 270 000 kr

Arne Claeys

Institutionen för biomedicin

Projekttitel: Understanding Molecular Mechanisms Underlying Responses to ATR Inhibitors in High-risk Neuroblastoma

Anslagets namn: Postdoktor i Sverige

Summa: 2 265 000 kr

Jingjing Zhang

Institutionen för kemi- och molekylärbiologi

Projekttitel: MST3-Mediated Signaling in Hepatocellular Carcinoma: Mechanisms and New Therapeutic Strategies

Anslagets namn: Postdoktor i Sverige

Summa: 2 265 000 kr

Martin Rutegård

Institutionen för kliniska vetenskaper

Projekttitel: Anastomotic leakage and defunctioning stoma use in colorectal cancer surgery

Anslagets namn: Senior Clinical Investigator Award

Summa: 2 685 000 kr