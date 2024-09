EU godkänner ny behandling för avancerad magsäckscancer

EU godkänner Astellas VYLOY™ (zolbetuximab) i kombination med kemoterapi för behandling av avancerad magsäckscancer och cancer i den gastroesofageala övergången.

Zolbetuximab är den första och enda behandlingen som godkänts inom EU riktat mot claudin 18.2, en biomarkör som är positivt utryckt hos 38 procent av patienter med avancerad magsäckscancer eller cancer i den gastroesofageala övergången. 1,2

Behandlingen med den monoklonala antikroppen zolbetuximab har i fas 3-studier visat sig signifikant förlänga både progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad.1,2

Astellas Pharma meddelar att den Europeiska kommissionen har godkänt VYLOY™ (zolbetuximab), i kombination med fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi som första linjens behandling av vuxna patienter med CLDN18.2-positiv, HER2-negativ, lokalt avancerad, inoperabel eller metastaserad adenokarcinom i magsäcken eller i gastroesofageala övergången (GEJ).1Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har rekommenderat att zolbetuximab ska ges status som särläkemedel, grundat i den dåliga prognos dessa patienter har.

Zolbetuximab är en målinriktad behandling och den första riktad mot CLDN 18.2. Fas 3-studier har visat att 38 procent av patienter med avancerad magsäckscancer eller cancer i den gastroesofageala övergången är CLDN18.2-positiva.1,2 Genom att zolbetuximab binder och riktar sig till CLDN18.2 som uttrycks på tumörcellernas membran, resulterar zolbetuximab i antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet, komplementberoende cytotoxicitet och därmed hämning av tumörtillväxt.3

– Detta godkännande är ett viktigt framsteg för patienter med avancerad magsäckscancer eller cancer i den gastroesofageala övergången, en patientgrupp där behandlingsmöjligheterna i dag är mycket begränsade. Vi arbetar nu för att zolbetuximab ska bli tillgängligt för patienter i Sverige så snart som möjligt, säger Elinor Cockburn på medicinska avdelningen hos Astellas i Norden.

Godkännandet baseras på data från fas 3-studierna SPOTLIGHT och GLOW. Resultaten från dessa två studier visade att behandling med zolbetuximab resulterade i statistiskt signifikanta förbättringar i progressionsfri överlevnad (PFS) och totalöverlevnad (OS), jämfört med endast standardbehandling med kemoterapi hos patienter med avancerad magsäckscancer eller cancer i den gastroesofageala övergången.1,2 I SPOTLIGHT-studien visade zolbetuximab plus mFOLFOX6 som första linjens behandling en mediantid för progressionsfri överlevnad (PFS) på 10,61 månader, jämfört med 8,67 månader med placebo plus mFOLFOX6. Mediantiden för totalöverlevnad (OS) var 18,23 månader för patienter som behandlades med zolbetuximab i kombination med mFOLFOX6, jämfört med 15,54 månader i placeboarmen. Liknande resultat observerades i GLOW-studien, där mediantiden för PFS var 8,21 månader jämfört med 6,8 månader, och mediantiden för OS var 14,39 månader och 12,16 månader, vid behandling med zolbetuximab plus CAPOX jämfört med placebo plus CAPOX.2

I både SPOTLIGHT och GLOW var förekomsten av allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar liknande i zolbetuximab-armen jämfört med kontrollarmen. De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna, oavsett grad, i zolbetuximab-armen var illamående, kräkningar och minskad aptit.1,2

EU-kommissionens beslut innebär ett marknadsföringstillstånd för zolbetuximab i alla EU:s 27 medlemsländer, samt i Norge, Island och Liechtenstein. Godkännandet kommer samtidigt som en uppdatering av kliniska riktlinjer från European Society for Medical Oncology (ESMO), publicerats och där zolbetuximab rekommenderas som tillägg till kemoterapi som första linjens behandling för patienter med CLDN 18.2-positiv, HER2-negativ metastaserad sjukdom.4 Astellas samarbetar med lokala regulatoriska myndigheter, TLV och NT-rådet, med ambitionen att patienter som kan ha nytta av behandling med zolbetuximab kan få tillgång till behandlingen så snart som möjligt.

Zolbetuximab godkändes av läkemedelsmyndigheten i Storbritannien i augusti 2024 och av Japans motsvarighet i mars 2024.5,6,7

Om zolbetuximab

Zolbetuximab är en cytolytisk antikropp riktad mot CLDN18.2, och som utvärderas i kombination med fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi som första linjens behandling av vuxna patienter med CLDN 18.2-positiv, HER2-negativ, lokalt avancerad, inoperabel eller metastaserad adenokarcinom i magsäcken eller gastroesofageala övergången (GEJ). I både SPOTLIGHT- och GLOW-fas 3-studierna var cirka 38 procent av de screenade patienterna CLDN18.2-positiva. CLDN18.2-positivitet definieras som att ≥75 procent av tumörcellerna visar måttlig till stark membranös CLDN18-färgning, vilket fastställs genom en validerad immunohistokemisk analys.1,2 Astellas har samarbetat med Roche om ett diagnostiskt test (VENTANA® CLDN18 (43-14A) RxDx Assay) som, efter godkännande, är avsett att användas av patologer eller laboratorier för att identifiera patienter som är lämpliga för behandling med zolbetuximab.5 Detta diagnostiska test är för närvarande under utvärdering.

Zolbetuximab är en humaniserad monoklonal antikropp under utvärdering, och först ut i en ny klass antikroppsläkemedel som binder till transmembranproteinet CLDN18.2. Zolbetuximab verkar genom att binda till CLDN18.2 på cancercellytan av magepitelceller. I prekliniska studier minskade zolbetuximab antalet CLDN18.2-positiva celler genom antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet och komplementberoende cytotoxicitet, vilket ledde till hämning av tumörtillväxt.3

För mer information om zolbetuximab, se www.fass.se

Om lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad magsäckscancer och cancer i gastroesofageala övergången

Magsäckscancer och cancer i gastroesofageala övergången är kända för att vara histologiskt likartade, rekommenderas att behandlas på samma sätt i behandlingsriktlinjer, och visar ofta liknande respons på behandling.2,6Över 135 000 nya fall av magsäckscancer, även känd som magcancer, diagnostiserades i Europa 2022, varav 850 i Sverige.7,9 Magsäckscancer är den sjätte vanligaste orsaken till cancerrelaterad dödlighet i Europa, med 95 431 dödsfall 2022.7,8 Adenocarcinom i gastroesofageala övergången (GEJ) börjar i de första fem centimetrarna där matstrupen ansluter till magsäcken.10 Den genomsnittliga femårsöverlevnaden i Europa för patienter med magsäckscancer och cancer i gastroesofageala övergången är 26 procent för alla stadier av sjukdomen, vilket understryker behovet av nya behandlingsalternativ som kan bromsa sjukdomsprogressionen och förlänga livslängden.11

Eftersom tidiga symtom på magsäckscancer ofta överlappar med mer vanliga magrelaterade tillstånd, diagnostiseras den ofta i ett avancerat eller metastaserande stadie, när den har spridit sig från primärtumören till andra vävnader eller organ i kroppen.12

Tidiga tecken och symtom kan inkludera matsmältningsbesvär eller halsbränna, smärta eller obehag i buken, illamående och kräkningar, uppblåst mage efter måltider och aptitlöshet.12,13 Tecken på mer avancerad magsäckscancer kan inkludera oförklarlig viktminskning, svaghet och trötthet, och en känsla av att mat fastnar i halsen när man äter, kräkningar som innehåller blod eller blod i avföringen.12,13,14 Riskfaktorer förknippade med magsäckscancer och GEJ-cancer kan inkludera stigande ålder, manligt kön, ärftlighet, Helicobacter pylori-infektion, rökning och gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).15,16

Om fas 3-studien SPOTLIGHT

SPOTLIGHT är en global, randomiserad, dubbelblind, multicenter, fas 3-studie, som utvärderar effektiviteten och säkerheten av zolbetuximab (IMAB362) i kombination med mFOLFOX6 (en kombinationsterapi som inkluderar oxaliplatin, leucovorin och fluorouracil) jämfört med placebo i kombination med mFOLFOX6 som första linjens behandling av patienter med CLDN18.2-positiv, HER2-negativ, inoperabel, lokalt avancerad, eller metastaserande adenocarcinom i magsäcken och gastroesofageala övergången. Studien inkluderade 565 patienter från 215 olika centra i USA, Storbritannien, Australien, Europa, Sydamerika och Asien. Studiens primära effektmått är progressionsfri överlevnad (PFS) för patienter som behandlats med zolbetuximab i kombination med mFOLFOX6, jämfört med de patienter som behandlats med placebo plus mFOLFOX6. Sekundära effektmått inkluderar totalöverlevnad (OS), objektiv responskvot (ORR), responsduration (DOR), säkerhet och tolerabilitet samt livskvalitet.

Data från SPOTLIGHT-studien presenterades under 2023 års American Society of Clinical Oncology (ASCO) Gastrointestinal (GI) Cancers Symposium i en muntlig presentation den 19 januari 2023, och publicerades senare i The Lancet den 14 april 2023.

För ytterligare detaljer om studien, vänligen läs om SPOTLIGHT på www.clinicaltrials.gov, NCT03504397.

Om fas 3-studien GLOW

GLOW är en global, multi-center, dubbelblind, randomiserad fas 3-studie som utvärderar effekt och säkerhet hos zolbetuximab plus CAPOX (en kombination av cellgiftsbehandling som inkluderar kapecitabin och oxaliplatin) jämfört med placebo i kombination med CAPOX som första linjens behandling av patienter med CLDN 18.2-positiv, HER2-negativ, lokalt avancerad, inoperabel eller metastaserad adenocarcinom i magsäck och gastroesofageala övergången. Studien inkluderade 507 patienter på 166 studiecenter i USA, Kanada, Storbritannien, Europa, Sydamerika och Asien, inklusive Japan. Det primära effektmåttet är PFS hos deltagare som behandlats med kombinationen av zolbetuximab plus CAPOX jämfört med de som behandlats med placebo plus CAPOX. Sekundära effektmått inkluderar OS, ORR, DOR, säkerhet och tolerabilitet samt livskvalitet.

Data från GLOW-studien presenterades initialt i mars 2023, på ”ASCO Plenary Series” med en uppdaterad muntlig presentation på 2023 ASCO Annual Meeting den 3 juni 2023 och publicerades senare i Nature Medicine den 31 juli 2023.8

För ytterligare detaljer om studien, vänligen läs om GLOW på www.clinicaltrials.gov, NCT03653507

Kliniska prövningar inom CLDN18.2

En utökad fas 2-studie av zolbetuximab under utvärdering för metastaserad pankreasadenocarcinom pågår för närvarande. Studien är en randomiserad, multi-center, öppen studie som utvärderar säkerhet och effekt hos zolbetuximab i kombination med gemcitabin plus nab-paklitaxel som förstalinjens behandling av patienter med metastaserad pankreasadenocarcinom med CLDN18.2-positiva tumörer (definierade som ≥75% av tumörcellerna som visar måttlig till stark membranös CLDN18-färgning baserat på en validerad immunohistokemisk analys). För mer information, vänligen besök clinicaltrials.gov, NCT03816163.