Cellatlas av livmoderslemhinnan hos kvinnor med PCOS kan resultera i bättre behandling

Kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, har svårare att bli gravida, får oftare missfall och har en högre risk att drabbas av livmodercancer. Nu kan svenska forskare, i en ny studie publicerad i Nature Medicine, visa att livmoderslemhinnan hos dessa kvinnor skiljer sig åt både vad gäller sammansättning av enskilda celler och genuttryck. Resultaten öppnar för nya läkemedelsbehandlingar.

PCOS är den vanligaste hormonella sjukdomen som drabbar kvinnor i fertil ålder. Kvinnor med syndromet har svårigheter att bli gravida och ökad risk för missfall och livmodercancer, särskilt cancer i livmoderslemhinnan (endometriet). Det är också vanligt att drabbade kvinnor är överviktiga och insulinresistenta.

Genom att studera vävnadsprov från livmoderslemhinnan från fem friska kvinnor och tolv kvinnor drabbade av PCOS har forskarna skapat en cellkarta av enskilda celler. Kvinnorna hade alla liknande ålder, vikt och BMI och vävnadsproverna togs i samma fas i menscykeln för att eliminera faktorer som kan påverka analyserna. I studien var samtliga kvinnor överviktiga, men endast kvinnorna med PCOS var insulinresistenta och hade förhöjda nivåer av manligt könshormon.

Totalt analyserades närmare 250 000 cellkärnor från kvinnornas livmoderslemhinnor. Forskarna fann en tydlig skillnad i kompositionen av celltyper med en högre andel så kallade epitelceller och en lägre andel stromaceller i livmodern hos kvinnor med PCOS.

– Dessa resultat visar att cellernas tillväxt är påverkad vilket kan förklara varför det kan ta längre tid innan de drabbade kvinnorna blir gravida och varför de lättare får missfall, samt bidra till den ökade risken för livmodercancer, säger Elisabet Stener-Victorin, professor i reproduktionsfysiologi vid Karolinska Institutet och forskningsledare för den aktuella studien.

I den detaljerade cellkartan kan forskarna visa att ett stort antal gener i specifika celltyper har ett stört uttryck hos kvinnor med PCOS. En stor del av de påverkade generna är kopplade till svårigheter för det tidiga embryot att fästa i livmodern, missfall och livmodercancer med funktioner som påverkar bindning och kommunikation mellan celler.

– Våra analyser visar att vissa celltyper i endometriet har en störd kommunikation och interaktion som är specifik för PCOS, säger Gustaw Eriksson, en av studiens försteförfattare och doktorand i Elisabet Stener-Victorins forskargrupp.

I studien ingick även en del där kvinnorna med PCOS genomgick behandling med diabetesläkemedlet metformin med eller utan livsstilsråd om kost och motion. Efter 16 veckors behandling fann forskarna att många genuttryck i specifika celltyper, framför allt i epitel- och stromacellerna, normaliserades av metformin, men även av livsstilsförändringar, även om det inte var lika uttalat.

– Vi kan visa att metformin verkar ha betydligt fler funktioner hos kvinnor med PCOS än att sänka blodsockret. I studien var samtliga kvinnor överviktiga, men sannolikt har metformin likartade effekter hos drabbade kvinnor som inte är överviktiga men insulinresistenta om de har problem med att bli gravida eller har upprepade missfall, säger Elisabet Stener-Victorin.

En annan viktig upptäckt var korrelationen mellan genuttryck i specifika celltyper och viktiga kliniska egenskaper vid PCOS, såsom förhöjda nivåer av manligt könshormon och insulinresistens, vilket belyser de komplexa sambandet mellan hormonella och metabola faktorer och endometriedysfunktion.

– Då vi identifierat förändringar i genuttryck i specifika celltyper så ger denna studie en avgörande vägledning för utveckling av mer riktade behandlingar för PCOS-relaterad endometrial dysfunktion, säger Elisabet Stener-Victorin.

Studien är ett samarbete med Dr Congru Li som delad förstaförfattare, samt docent Qiaolin Deng och docent Sophie Petropoulos med delat seniort och korresponderande författarskap. Forskningen finansierades av bland andra Vetenskapsrådet, Novo Nordisk Fonden, Diabetesfonden och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Fakta: PCOS

Polycystiskt ovariesyndrom eller PCOS är en hormonell rubbning som påverkar äggstockarnas funktion och drabbar cirka 11 till 13 procent av kvinnor i fertil ålder. Tillståndet kännetecknas av oregelbunden eller utebliven ägglossning, förhöjda nivåer av manliga könshormoner (androgener) och omogna äggblåsor i äggstockarna. Vanliga symtom inkluderar menstruationsrubbningar, akne, ökad kroppsbehåring och svårigheter att bli gravid. Tillståndet är även kopplat till metabola problem som insulinresistens och ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Cirka 40 procent av drabbade kvinnor utvecklar detta i relativt tidig ålder.

“Single-Cell Profiling of the Human Endometrium in Polycystic Ovary Syndrome”, Gustaw Eriksson, Congru Li, Tina Gorsek Sparovec, Anja Dekanski, Sara Torstensson, Sanjiv Risal, Claes Ohlsson, Angelica Lindén Hirschberg, Sophie Petropoulos, Qiaolin Deng, Elisabet Stener-Victorin.online 20 mars 2025, doi: 10.1038/s41591-025-03592-z.Länk till artikeln efter att embargot släppt: