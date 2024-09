Bröstcancermånaden och rosa bandet 30 år i Sverige

1994 startade Bröstcancerförbundet i samarbete med The Estée Lauder Companies bröstcancermånaden i Sverige. Med det rosa bandet som symbol har målet varit att öka medvetenheten om bröstcancer och driva insamling till forskningen. I 30 år har rosa bandet-kampanjen och oktober som bröstcancermånad bidragit till stora framsteg. Idag lever nio av tio kvinnor 10 år efter diagnos, jämfört med varannan patient på 1980-talet.

– Samarbetet med The Estée Lauder Companies är helt unikt i sitt slag. I 30 år har vi tillsammans riktat ljuset mot den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Det rosa bandet är en framgångssaga som samlat in mångmiljonbelopp till bröstcancerforskningen, säger Marit Jenset generalsekreterare för Bröstcancerförbundet.

Evelyn H. Lauder, svärdotter till Estée Lauder, som själv var drabbad av bröstcancer såg ett behov av att bryta stigmat kring sjukdomen och stärka forskningen inom området. 1992 var hon med och skapade det rosa bandet och instiftade den globala kampanjen ”The Estée Lauder Breast Cancer Campaign”.

– Bröstcancer är inte längre något det pratas om bakom stängda dörrar, tack vare bröstcancermånaden och rosa bandet får sjukdomen den uppmärksamhet den förtjänar. Jag är oerhört stolt över vårt långvariga samarbete med Bröstcancerförbundet och vårt gemensamma mål om att rädda liv, säger Ayoe Lausen, nordisk HR-chef och hållbarhetschef, The Estée Lauder Companies.

The Estée Lauder Companies har varit en katalysator för globala framsteg och har samlat in mer än 131 miljoner dollar till i kampen mot bröstcancer. The Estée Lauder Breast Cancer Campaign har inspirerat till en global rörelse och möjliggör idag bidrag till drygt 60 organisationer som arbetar med att bekämpa bröstcancer världen över.

I Sverige säljs det rosa originalbandet från den 20 september hos Apoteket AB, Apotea, Dormy, Doz Apotek, Kronans Apotek, Scorette och SushiYama.

Milstolpar för kampen mot bröstcancer:

1992 togs initiativet till rosa bandet och oktober som bröstcancermånad av kosmetikföretaget The Estée Lauder Companies i USA.

1994 påbörjade Bröstcancerförbundet samarbetet med The Estée Lauder Companies och det rosa bandet började säljas i Sverige.

2001 fick rosa bandet en större spridning då Amelia Adamo gav ut en specialutgåva av tidningen Amelia, med namn Amelia Pink Ribbon.

2003 började Cancerfonden sälja ett eget rosa band, med ny design varje år. Intäkterna från detta band till går forskning om alla cancerformer.

2024 bröstcancermånaden och rosa bandet firar 30 år i Sverige

Bröstcancer i siffror:

9000 kvinnor och 60 män drabbas årligen av bröstcancer i Sverige

Nio av tio drabbade lever 10 år efter diagnos i Sverige

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor

Två av tre bröstcancrar upptäcks vid mammografiscreening

Globalt är bröstcancer den dödligaste cancerformen bland kvinnor

I Indien är femårsöverlevnaden i bröstcancer 66 procent motsvarande siffra i Sydafrika är 40 procent



