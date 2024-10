AI-drivet beslutsstödverktyg för diagnos av melanom

AI Medical Technologies fortsätter utvecklingen av Dermolyser, ett AI-drivet beslutsstödverktyg för diagnos av melanom, och initierar ännu en klinisk prövning. Den nya prövningen syftar till att testa Dermalysers förmåga att kvantifiera melanomets tjocklek innan kirurgiskt ingrepp och därmed ge stöd för att prioritera patienter för operation, vägleda kirurger om optimala excisionsmarginaler under den första operationen och ge patienterna mer exakt information före operationen.

Dermalyser har i en tidigare studie på 37 vårdcentraler visats kunna diagnostisera malignt melanom med anmärkningsvärd hög precision med en diagnostiska prestanda om 95 % sensitivitet och 86 % specificitet och med ännu högre siffror, 100 % respektive 93 % för invasiva melanom, något som gör det till det överlägset bäst presterande diagnostiska verktyget för melanom under utveckling, se https://www.aimedtech.com/pressroom/Study-published-in-the-BJD

“In recent years, the precision of AI in analysing dermatoscopic images to identify melanoma has reached or even surpassed experienced dermatologists”, säger Sam Polesie, adjungerad universitetslektor, avdelningen för dermatologi och venereologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg



“Just as in analysing mammograms for diagnosing breast cancer or neuroimaging for Alzheimer’s disease, we believe this trial has decisively proven that using AI can revolutionise melanoma diagnosis”, says Christoffer Ekström, CEO of AI Medical Technology.